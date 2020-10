La scelta di Luca, che domenica prossima diventerà diacono – INTERVISTA

La “chiamata” durante l’adolescenza e fra qualche giorno il primo grado del sacramento dell’ordinazione sacerdotale: il 26enne di Spino d’Adda Luca Corini diventerà diacono il prossimo 11 ottobre.

Domenica prossima, 11 ottobre, alle 17.30 al Duomo di Lodi il percorso di fede del giovane si tradurrà ufficialmente nel diaconato, che aprirà la strada alla vocazione religiosa nata all’epoca delle superiori, culmine di un cammino spirituale interiore che ha accompagnato Luca a partire dalle medie.

Dopo essersi diplomato, infatti, Luca ha mantenuto il suo proposito, iniziando a frequentare il corso universitario di teologia, materia che lo vede all’ultimo anno, prossimo alla laurea che completerà definitivamente il ciclo di studi. Attualmente è diviso fra la vita in seminario e nella parrocchiale di Santa Francesca Cabrini, a Lodi, dove presta servizio come collaboratore.

Una vita tutt’altro che semplice quella del sacerdozio, per la quale Luca è stato costretto a molti sacrifici, partendo dalla lontananza dalla famiglia, che nonostante si trovi a pochi chilometri da Lodi, riesce a incontrare di rado.

“Il seminario funziona grossomodo come un collegio – ha spiegato – Non sempre c’è il tempo di rincasare. Durante il primo anno riuscivo a tornare per il pranzo del sabato o durante i periodi di vacanza, ma in questo momento passo quattro giorni in seminario e tre in parrocchia”.

Fino a 15 giorni fa, il futuro diacono prestava servizio a Tribiano, vicino a Paullo, ma nei tre anni precedenti ha collezionato esperienze a Codogno, nel Lodigiano, e in un’altra parrocchia di Lodi. D’altronde, la vita sacerdotale è fatta di continui spostamenti per dare ai preti la possibilità di mettere i propri talenti a disposizione di nuove comunità. Un aspetto del sacerdozio che secondo Luca presenta dei contro, ma anche tanti pro.

“È stato faticoso spostarsi di parrocchia in parrocchia, ma mi ha anche permesso di conoscere tante persone che altrimenti non avrei incontrato” ha concluso. Una scelta non scontata, la sua, soprattutto in un momento in cui l’attrattività della vita consacrata sembra definitivamente in crisi. “È arduo il contatto, perché viviamo in una società complessa, dove non è semplice trovare un giorno per ognuno, in modo da capire i bisogni di ogni ragazzo. La mia età mi mette però in una condizione privilegiata rispetto ai sacerdoti più anziani”.