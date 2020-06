La rotaria sulla Bergamina non è più un sogno, area picchettata ad Agnadello

Finalmente la tanto attesa rotatoria sulla Bergamina si farà. Dopo le lungaggini burocratiche e il lockdown, gli operatori hanno delimitato l’area dei lavori.

Rotatoria sulla Bergamina: primo passo

Nei giorni scorsi gli operatori della Provincia hanno delimitato l’area che ospiterà l’opera tanto attesa dagli agnadellesi e non solo. Dopo una vittima e tante battaglie finalmente il primo passo.

“Hanno messo i picchetti nel campo adiacente a via Garibaldi e nel parcheggio di via Rivolta vecchia si vedono chiaramente le segnalazioni sull’asfalto – ha confermato il vicesindaco Cesare Parisciani – ora speriamo che la Provincia indìca rapidamente il bando per assegnare i lavori e si parta”.

