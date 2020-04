La Pro loco risponde al grido d’aiuto delle suore adoratrici e dona 150 mascherine

Suor Stefania della “Casa famiglia San Francesco Spinelli” aveva lanciato un grido d’aiuto dalle pagine di Cremascoweek e la Pro loco ha donato 150 mascherine.

“Nessun aiuto alle case di riposo da parte delle Stato” si era sfogata suor Stefania, che gestisce la struttura rivoltana dove la situazione per personale e ospiti è difficile come in tutte le Rsa, e subito è arrivata la mano tesa dalla Pro loco.

“Ne abbiamo recuperate 150 – ha detto il presidente Giuseppe Strepparola – sono state consegnate poco fa al’istituto delle suore adoratrici”.

