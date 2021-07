La pioggia sorprende gli automobilisti, domenica tre fuoristrada

Tre incidenti legati la fondo stradale scivoloso, per fortuna senza gravi conseguenze, nella giornata di ieri, domenica 4 luglio.

Fuoristrada a Covo, Capralba e Rivolta

Un susseguirsi di interventi tra Bergamasco e Cremasco per rimuovere veicoli incidentati finiti fuoristrada. Sul posto il Soccorso stradale Berna di Caravaggio. La pioggia di ieri ha reso il fondo stradale più viscido e tre conducenti non sono riusciti a controllare la loro vettura. Prima a Covo, poi a Capralba e infine, nel tardo pomeriggio, alla rotonda sulla Rivoltana, all'altezza del concessionario "Zanardi Moto".

Auto nel fosso

L''ultimo intervento ha riguardato una Volkswagen Polo. Un uomo di origine senegalese residente a Spino proveniente da Cassano ha imboccato la rotonda ma, poco dopo, si è ritrovato in testacoda in un fosso adiacente la carreggiata. A poca distanza da un palo dell'illuminazione pubblica. Per fortuna illeso, non ha potuto far altro che aspettare il soccorso stradale.

