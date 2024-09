La nuova scuola pronta per la prima campanella

L'anno scolastico si apre con l’inaugurazione del nuovo istituto: domani, sabato, alle 10 il primo cittadino Damiano Cattaneo e la dirigente Ilaria Andreoni apriranno finalmente le porte della nuova scuola, che ospita elementari e medie.

La nuova scuola

La progettazione della scuola è stata affidata allo studio di architettura «Settanta7», specializzato in edilizia scolastica. L’opera non è ancora terminata, perché si è realizzato solo il primo lotto di lavori, con otto classi e un laboratorio. E il secondo lotto?

«I tempi per il secondo lotto non saranno lunghi e riguardano la realizzazione del centro civico, della biblioteca e di due aule che saranno usate come laboratorio - ha dichiarato il primo cittadino - Il secondo lotto è collegato all’abbattimento del vecchio stabile e allo spostamento della biblioteca, che attualmente è posizionata al secondo piano del Municipio, al pian terreno in modo da evitare qualsiasi barriera architettonica».

Il civic center

Il cosiddetto civic center avrà due accessi: uno interno alla scuola e uno per l’utenza esterna da via Piave. In totale la superficie dell’area complessiva sarà di 1640 metri coperti, realizzata secondo i principi della sostenibilità ambientale, recuperando anche l’impianto fotovoltaico dal vecchio edificio scolastico. La scuola primaria con cinque aule e due laboratori mentre la secondaria tre aule e due laboratori flessibili. Punto di unione tra le due uno spazio connettivo che prosegue poi sulla sala mensa collegando le due agorà. Il costo dell’intero progetto: 3,2 milioni di euro finanziati con i fondi Miur per 1784mila euro, con il Gse (Gestore Servizi Energetici) per 845mila euro e infine con un mutuo di 600mila euro a carico del Comune.