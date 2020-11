La Lombardia resta interamente in “zona rossa”, possibili deroghe solo tra due settimane VIDEO

Tutto il territorio lombardo, senza distinzioni, da domani sarà “zona rossa”. Lo ha confermato, poco fa, il governatore Attilio Fontana rispondendo indirettamente alle tante richieste di intervento giunte nelle ultime ore dal mondo politico.

“Tutta la Lombardia sarà zona rossa – conferma Fontana – Solo dopo due settimane si potrà chiedere delle deroghe per i territori sulla scorta dei dati epidemiologici. Questa interpretazione del nuovo Dpcm mi è stata confermata dallo stesso Ministro Speranza telefonicamente. Ai cittadini dico che dobbiamo tenere duro ancora per un po’. Agli imprenditori garantisco che non arretrerò di un passo finché non saranno erogate le risorse promesse. Voglio ringraziare tutto il personale sanitario su cui pesa tutto il lavoro più faticoso”.