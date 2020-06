La lettera di un allievo: “La mia odissea per avere la patente”

Le scuole guida riaprono, ma i certificati medici sono scaduti. Tutto da rifare per gli allievi in attesa di fare l’esame per la patente, con costi non indifferenti.

L’odissea di Simone

Simone Antonioli ha 25 anni, soffre di epilessia, ma è determinato a conseguire la patente di guida. Studio ed esercitazioni procedevano bene finché non è arrivato il covid19, che gli ha mischiato le carte in mano, costringendolo a sospendere le guide. Leggi di più sul Cremascoweek in edicola!

