La Fondazione Ospedale Caimi sarà punto vaccinale anti Covid

Il Caimi sarà punto vaccinale anti Covid

La Fondazione Ospedale Caimi di Vailate sarà un punto vaccinale anti Covid. Aprirà mercoledì 10 marzo 2021. L’annuncio è arrivato dalla direzione del nosocomio cremasco.

La Fondazione Ospedale Caimi comunica che, dopo i necessari accordi e percorsi organizzativi, mercoledì prossimo 10 marzo 2021 verrà aperto il proprio Punto Vaccinale per la somministrazione dei vaccini anti covid. Siamo particolarmente fieri di aver raggiunto questo obiettivo, per il bene di tutte le comunità del nostro territorio. Seguiranno istruzioni tecniche: in ogni caso precisiamo da subito che gli appuntamenti vengono fissati dalla Ats, tramite gli strumenti ormai noti, e che la Fondazione non può entrare in merito e predisporre agende e piani vaccinali. Quindi la Fondazione non rilascia appuntamenti e non inserisce nominativi di vaccinandi.

Il ringraziamento del presidente

Il presidente della Fondazione Mario Berticelli ha voluto così commentare la notizia che il Caimi è stato indicato come un punto vaccinale anti Covid sul territorio cremasco. “Ringraziamo il Comune di Vailate per aver supportato la nostra candidatura agli organi sovraordinati. Ringraziamo la Direzione Strategica della Ats Val Padana e l’ASST di Crema per il supporto e la collaborazione. Un particolare ringraziamento anche al nostro Direttore Generale Dottor Paolo Maria Regonesi, al Direttore Sanitario Dottoressa Mariangela Ghisetti e a tutti gli Operatori Sanitari e Amministrativi coinvolti nel progetto, per la loro disponibilità e professionalità”.

