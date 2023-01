La farmacia, lo studio commercialistico e persino il parrucchiere: identificato il ladro di Rivolta

Prima due furti in una farmacia e nello studio di un commercialista, poi un tentativo di effrazione in un salone da parrucchiere. Sono bastati pochi giorni di indagini, ai carabinieri della stazione di Rivolta d'Adda, per identificare e denunciare il responsabile di tre colpi avvenuti la notte del giorno dell'Epifania e poi nella notte di giovedì scorso.

Tre colpi in poche ore a Rivolta

Si tratta di un cittadino cileno di anni 26, con pregiudizi penali, residente proprio a Rivolta. L’uomo si era introdotto in tre attività commerciali nottetempo, dopo aver aperto le porte con un grimaldello.

Nella farmacia aveva fatto sparire il denaro contenuto nel distributore automatico, dopo aver forzato il cassetto porta monete. Nello studio del commercialista aveva invece rubato un iPhone e diverso altro materiale informatico, mentre era andato a vuoto il colpo nel salone per acconciature.

Inchiodato dalle telecamere

Le indagini dei carabinieri sono partite dalle immagini registrate dalle telecamere presenti nei negozi e da quelle della zona, e hanno consentito di identificare il giovane, già noto. Denunciato a piede libero, dovrà rispondere di furto aggravato.