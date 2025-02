La farmacia comunale di nuovo nel mirino dei ladri: due colpi in due mesi

La farmacia comunale di Casaletto Vaprio di nuovo nel mirino dei ladri: secondo colpo in soli due mesi. Nonostante il sistema di allarme e le telecamere di videosorveglianza, i ladri sono riusciti a mettere a segno il loro furto nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana.

Ladri in farmacia

Un bottino di appena 20 euro, ma una serie di circostanze che non fanno altro che aumentare la preoccupazione dei residenti. Questo è infatti il secondo furto ai danni della farmacia in meno di due mesi, il primo risalente a metà novembre 2024. I malviventi, due uomini, hanno scelto questa volta un metodo diverso rispetto al primo colpo: niente vetro sfondato della porta d’ingresso, ma una serratura forzata con un piede di porco. I ladri sono entrati in azione intorno intorno alle 3.30 e, nonostante l’allarme perimetrale che è immediatamente scattato, i due non hanno desistito. Hanno proseguito per qualche minuto nel loro lavoro sino a quando non sono riusciti ad aprire la porta. Una volta entrati, sono stati velocissimi: in pochi secondi si sono diretti verso il registratore di casa dove, hanno preso il cassetto contenente i pochi contanti e se ne sono andati, nel caos dell’allarme che suonava e che ha svegliato i residenti della zona.

Indagini in corso

Quando i carabinieri di Vailate, allertati dal sistema di vigilanza, sono arrivati sul posto, i ladri erano già spariti nel nulla. Fortunatamente, nonostante i danni alla porta, la farmacia è stata riaperta sabato mattina, grazie alla tempestiva riparazione. Intanto, le Forze dell’ordine stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza per risalire ai colpevoli. Con questo colpo, i furti nelle farmacie del cremasco negli ultimi quattro mesi sono arrivati a quota 14, tutti commessi tra le 3 e le 5 del mattino, un orario che sembra ormai essere la "finestra" prediletta dai ladri.