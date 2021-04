La colf che rubava i gioielli: denunciata, ammanchi per 10mila euro

Una collaboratrice domestica di 46 anni è stata denunciata a piede libero dai carabinieri: è accusata di aver sottratto, in cinque mesi, gioielli e orologi per valore complessivo di circa 10mila euro, dall’abitazione dell’anziana signora che l’aveva assunta.

Collane, bracciali e orologi

Succede nel Cremasco e a procedere nelle indagini sono stati i carabinieri di Bagnolo. La donna, approfittando della fiducia dell’anziana vittima, tra novembre 2020 e marzo 2021 avrebbe sottratto alcuni importanti monili, tra cui due girocolli d’oro, un bracciale anch’esso in oro marca “Gucci”, un paio di orecchini in oro a cerchio ed un orologio d’oro da donna marca “Longines”.

Le indagini: rivendeva tutto al compro-oro

Accortasi degli ammanchi, la proprietaria di casa si è rivolta ai carabinieri, che hanno cominciato ad indagare sui frequentatori dell’appartamento, in breve tempo sono giunti alla sua collaboratrice domestica che, nel frattempo aveva provveduto a rivendere la refurtiva ad un “compro-oro” di Crema. Sono sei, al momento, i furti che le sono stati contestati e che hanno arrecato alla vittima un danno quantificato in circa 10mila euro. La collaboratrice domestica, è emerso, aveva precedenti penali per reati simili.