La carenza di posti letto colpisce anche il Caimi, Piloni: "Regione deve dare risposte concrete"

Mercoledì scorso il consigliere regionale del Pd ha visitato la Fondazione di Vailate.

Posti letto

"Il problema della carenza di posti letto è una questione che la Regione deve affrontare con urgenza, offrendo risposte concrete". A dirlo è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che mercoledì scorso ha visitato la Fondazione Ospedale Caimi Onlus di Vailate accolto dalla presidente Marcella Nicola, dal direttore generale Paolo Regonesi, dal direttore del personale Pietro Fevola e dal sindaco Andrea Trevisan. La visita si è rivelata non solo un’opportunità per conoscere meglio la realtà della Fondazione, ma anche un momento di confronto su alcune delle principali problematiche sociosanitarie che affliggono il territorio cremasco. Durante il suo tour, il consigliere Piloni ha, infatti, avuto modo di incontrare gli operatori, gli ospiti e i medici e di visitare le varie unità d’offerta della Fondazione, incluse le strutture dedicate agli ospiti del centro diurno.

La visita

"La visita è stata piacevole - ha raccontato Regonesi – Dopo che il consigliere regionale Piloni si è interessato sulla nostra realtà, lo abbiamo accolto e accompagnato in tutti i reparti. Ha avuto modo di conoscere, oltre agli operatori della nostra offerta sociosanitaria, anche gli ospiti del centro diurno". E lo stesso Piloni è rimasto piacevolmente sorpreso dall’efficienza e qualità dei servizi offerti dalla Fondazione Caimi. "Una bellissima e apprezzata realtà che offre servizi sociosanitari non solo per gli ospiti ma anche per i cittadini attraverso ambulatori, la presenza di medici di base e consegna pasti a domicilio in collaborazione con il Comune. Avere strutture come questa rafforza i servizi sociosanitari territoriali".

Le criticità delle Rsa

Tuttavia, durante la visita, uno dei temi più discussi è stato quello delle criticità che affliggono il settore sociosanitario, in particolare la carenza di posti letto per le residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e per le cure intermedie. Un problema piuttosto ingente che riguarda non solo Vailate, ma l’intero territorio cremasco. "E’ un aspetto critico comune a tutti i territori limitrofi - ha ribadito Regonesi - Mancano posti letto nelle case di riposo e nel nostro caso avendo anche le cure intermedie l’emergenza si vede anche lì. È un tema già all’attenzione di Regione Lombardia e il consigliere regionale ha rimarcato questa problematica". Piloni ha, infatti, ribadito l'importanza di affrontare con urgenza questa problematica, che cresce ogni giorno di più. "È una questione che la Regione deve affrontare con urgenza, offrendo risposte concrete - ha detto - Non possiamo permettere che la domanda di assistenza e cura resti inevasa o sospesa a causa delle lunghe liste d'attesa. Va ricordato che questo territorio confina con altre province che sono sprovviste di cure intermedie, per tanto qui la domanda è maggiore che altrove. Queste strutture, se venissero dotate e supportate di maggiori risorse e strumenti da parte di Regione, potrebbero fare ancora di più ed essere un punto di riferimento ancora maggiore per il servizio sociosanitario e la medicina di territorio".