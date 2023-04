La batteria del monopattino genera un grosso incendio: paura a Sergnano

Un grosso incendio che ha distrutto mobili ed elettrodomestici accatastati in un garage, partendo probabilmente dalla batteria di un monopattino elettrico. Poteva finire decisamente male, ieri pomeriggio, venerdì 21 aprile, il rogo divampato in un garage al pianterreno di un'abitazione di Sergnano. Se non si sono registrati feriti, nonostante i danni siano stati importanti, è per la prontezza di riflessi di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Camisano.

Un grosso incendio dal garage

Il rogo è divampato poco dopo le 18 in via Marconi, la strada che attraversa il paese da nord a sud. I militari, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato del fumo provenire dallo stabile, e si sono subito accorti che all'interno del garage era in atto un incendio di grandi dimensioni che rischiava di propagarsi alle abitazioni limitrofe. I carabinieri hanno quindi immediatamente disposto l'evacuazione delle abitazioni vicine, e chiuso i contatori del gas dello stabile. Contemporaneamente hanno chiesto l'intervento del personale dei Vigili del Fuoco e di altre pattuglie dell’Arma in supporto, per la chiusura del tratto stradale che si trova di fronte al complesso abitativo.

Lo sforzo di vicini, carabinieri e pompieri

In attesa dei pompieri, hanno cominciato a cercare di spegnere le fiamme con mezzi di fortuna, e tramite un tubo per l'irrigazione collegato a una fontana del cortile. Il proprietario di un vicino cascinale ha anche messo a disposizione una cisterna agricola, che ha portato immediatamente sul posto. In questo modo l'incendio è stato contenuto fino all'arrivo dei Vigili del fuoco. Sono stati poi i pompieri a spegnere l'incendio definitivamente: un lavoro complesso e lungo, durato sin verso le 20.30.

Il monopattino elettrico all'origine del rogo

Quando è stato possibile entrare nella struttura, pompieri e carabinieri hanno accertato che dentro il garage erano presenti mobili ed elettrodomestici e anche un monopattino elettrico completo di batterie. E la probabile causa dell’incendio è stata ricondotta proprio ad una di queste. L'origine sarebbe quindi sicuramente accidentale, non dolosa. La zona è poi stata transennata perché la struttura interessata è stata dichiarata non agibile.