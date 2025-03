La "banda del botto" tenta il colpo alla Bcc, messi in fuga dall'allarme

Scatta l’allarme e mette in fuga i ladri. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì nella filiale della Banca Cremasca e Mantovana di Sergnano.

Sfuma il colpo alla Bcc

Intorno all'1.40, alcuni malviventi, con il volto coperto da passamontagna, hanno cercato di forzare il bancomat e la porta d’ingresso dell'istituto bancario, puntando a far saltare lo sportello automatico. Ma proprio quando i ladri stavano preparando la "marmotta" esplosiva per forzare il bancomat, qualcosa è andato storto: l’allarme si è attivato e li ha messi in fuga. Senza riuscire a prelevare alcuna somma di denaro, i malviventi hanno lasciato sul posto solo i segni del loro tentativo di furto fallito. Hanno abbandonato il piano e sono fuggiti rapidamente a mani vuote, facendo perdere le loro tracce.

Si cercano i malviventi

A scoprire il tentativo di furto sono stati i dipendenti della filiale, che, al loro arrivo la mattina seguente, hanno immediatamente allertato le Forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Romanengo, accompagnati dalle guardie giurate dell’istituto di vigilanza Civis. Presenti anche gli uomini della scientifica di Cremona, che hanno effettuato i rilievi necessari per raccogliere prove e indizi. Nei giorni successivi, gli inquirenti hanno esaminato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza sia della banca che della zona circostante, cercando di ottenere elementi utili per risalire all’identità dei malviventi. Al momento, però, i responsabili non sono ancora stati individuati. Nonostante il danno al bancomat, che è rimasto fuori servizio, la filiale ha riaperto regolarmente il giorno seguente.

Tanti episodi tra la bergamasca e il bresciano

Negli ultimi mesi sono stati molti i colpi messi a segno dalle cosiddette "bande del botto" che hanno imperversato in provincia di Bergamo e Brescia. Tra gli ultimi il colpo messo a segno a Martinengo nella filiale della Bcc Oglio e Serio.