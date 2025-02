Centocinquant'anni di musica per la banda "Sant'Alberto"

Ad aprire il lungo programma della Fiera di Sant’Apollonia sabato 8 febbraio è stata la banda cittadina Sant’Alberto, l’associazione più longeva di Rivolta.

La banda proprio in occasione della fiera ha festeggiato i suoi 150 anni di fondazione.

"E’ stato molto emozionante - ha dichiarato Renato Alghisi, che ne è stato presidente per 30 anni - Per me è stata anche l’occasione di festeggiare ben 60 anni di banda e dunque un bel traguardo. Da sette anni il presidente è Luca Robustelli mentre l’attuale direttore è Giuseppe Pratticò".