La 14enne Claudia Nozza eletta sindaca del Consiglio dei ragazzi

È Claudia Nozza la sindaca 14enne del Consiglio comunale dei ragazzi di Rivolta. La giovanissima, proclamata mercoledì scorso in sala consiliare durante la seduta di insediamento, ha ricevuto la fascia tricolore dal primo cittadino Giovanni Sgroi. Alla cerimonia, oltre alla la vicesindaca Marianna Patrini, agli assessori Giacomo Melini, Roberto Marazzina e Valentina Bagnolo e ai consiglieri Andrea Vergani, Massimiliano Cassani e Monica Bonazzoli, hanno presenziato tanti genitori e il presidente del Consiglio d’Istituto Pasquale Esposito.

Fascia tricolore per Claudia Nozza

La sindaca junior si è subito calata nei panni di amministratrice, tenendo un vero e proprio discorso al pubblico dopo aver ringraziato tutti gli organizzatori di questa iniziativa: l’Amministrazione comunale in primis, per la sensibilità dimostrata verso gli adolescenti e il mondo della scuola ma anche i docenti che hanno gestito la parte organizzativa, e naturalmente i compagni di scuola che, votandola, hanno dimostrato la piena fiducia nelle sue capacità.

"Cercherò di interpretare e portare all’attenzione le necessità e le aspirazioni di noi giovani nell’interesse di tutti" ha dichiarato sicura. Le sue parole hanno colpito tutti soprattutto, per la puntualizzazione relativa all’aspetto comunitario senza differenze religiose, culturali e sociali. Ed era proprio questo l’intento del primo cittadino Sgroi che, in piena sintonia con la dirigente scolastica Anna Lamberti, ha puntato ad un percorso studiato ad hoc per sensibilizzare gli adolescenti e soprattutto farli entrare nel vivo della comunità e nella concretezza dell’Amministrazione, con tutte le relative sfaccettature.

Il Consiglio dei ragazzi

Nozza, alunna modello, curiosa e appassionata di lettura, guiderà un vero e proprio Consiglio composto, per le elementari, da Andrea Villani, Benedetta Oggionni e Marta Messana e, per le medie, da Elisa Nocera, Elisa Moughanes, Azzurra Ghisoni, Alessandro Ghisoni, Alessandro Castiglia, Morgan Giuseppe Giambelli, Zoe Fregoni, Matteo Gjaci.