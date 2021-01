Isolamento e quarantena fiduciaria: quanti casi ancora in Bergamasca?

Coronavirus, sono 2646 i bergamaschi che si trovano in isolamento o in quarantena fiduciaria. Soltanto un mese fa erano esattamente il doppio. Una diminuzione che secondo Ats “riflette l’andamento della curva epidemica”, che vede un calo di intensità del contagio da Covid-19, ma non bisogna abbassare la guardia.

Isolamento obbligatorio o quarantena fiduciaria

I positivi in isolamento obbligatorio, in quanto positivi al virus, sono 1.328. Quelli invece sottoposti a isolamento fiduciario, in quanto sono venuti in contatto con soggetti positivi, sono 1318. I dati sono aggiornati alle 17 dell’altro ieri, mercoledì.

“Il numero dei positivi in isolamento riflette l’andamento della curva epidemica che mostra una riduzione dei positivi – spiega Ats in una nota – È ancora importante il numero dei contatti in isolamento positivizzati. Contatti che, essendo in quarantena, non hanno generato a loro volta ulteriori contatti”. Dimezzati in un mese

Un mese fa, al 3 dicembre, i residenti nella Bergamasca che dovevano rispettare l’isolamento obbligatorio perché positivi al Covid erano 3.130, mentre erano 2.201 i cittadini in isolamento fiduciario perché entrati in contatto con altri malati.

