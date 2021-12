Investito sulle strisce pedonali: 13enne in prognosi riservata

Investito sulle strisce pedonali a Soncino, è ricoverato in prognosi riservata. Protagonista, suo malgrado, un ragazzino di soli 13 anni, che ieri pomeriggio giovedì 30 dicembre stava attraversando la strada all'incrocio tra via Battisti e via Matteotti.

Investito sulle strisce pedonali, grave 13enne

L'incidente è avvenuto attorno alle 17.20. All'improvviso, il 13enne è stato travolto da un'auto condotta da un soncinese. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto è stato chiamato anche l'elisoccorso, che però non ha potuto decollare a causa probabilmente delle condizioni meteo. E' stato quindi portato in codice rosso, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dalla Croce verde di Orzinuovi. Il ragazzino passeggiava insieme al nonno, che non è rimasto coinvolto nell'investimento, e al cane, che invece non ce l'ha fatta. Sul posto anche la Polizia stradale di Crema, per i rilievi di rito.