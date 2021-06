Investito in via Battisti, 59enne in ospedale

Nottata piuttosto tranquilla per i soccorritori della Bassa e del Cremasco. Come riporta l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) i soccorritori sono intervenuti a Rivolta, ieri sera, per un investimento.

Investito in via Battisti

Un 59enne è stato trasportato e ricoverato in ospedale a Crema dopo essere stato investito da un'auto in via Cesare Battisti, a Rivolta. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, 28 giugno 2021. La chiamata al 112 è arrivata pochi minuti prima delle 19 in seguito all'investimento di un uomo di 59 anni. Sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta in codice giallo. L'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale per le ferite riportate nell'impatto. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Crema intervenuti sul posto.