Investito in bici a Barbata, ferito don Francesco Vailati

Un brutto incidente in bicicletta mercoledì scorso per don Francesco Vailati, 67 anni, parroco dell’unità pastorale di Sergnano, Casale, Castel Gabbiano e Camisano.

Investito in bicicletta

Il parroco stava facendo uno dei suoi consueti giri in bicicletta, visto che è ne un grande appassionato, quando nei pressi di Barbata una donna, a guida della sua auto, lo ha investito in pieno.

Don Francesco Vailati è stato sbalzato a terra e la sua bicicletta, un modello al carbonio, è rimasta a terra completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi che hanno trasportato il parroco in Pronto soccorso, dove gli hanno riscontrato un trauma all’anca ma senza gravi conseguenze. Una disavventua, dunque, finita bene. È nota a tutti la grande passione del parroco per la bicicletta e proprio nei mesi estivi, di solito organizza una trasferta in una meta molto lontana.

Quest’anno l’obiettivo previsto era Lourdes e l’incidente in bicicletta non ha certo fermato i piani.

Un po’ di riposo e poi don Francesco sarà come nuovo per la lunga gita in bici, con un motivo in più per visitare e ringraziare la Madonna di Lourdes.

