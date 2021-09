Investita da un'auto, 61enne grave trasportata in eliambulanza

Sono gravi le condizioni di una donna di 61 anni investita questa mattina a Pandino.

Investita in bicicletta

E' successo poco dopo le 8.30 in via Fontana, a Pandino, all'altezza dell'incrocio con via Pascoli e via Foscolo. La donna, che si trovava in sella alla sua bici, è stata sbalzata ed è finita a terra dopo essere stata investita da un'auto, una "Renault Scenic".

Grave una 61enne

Immediata la chiamata al 118 che ha inviato due ambulanze della Croce rossa sul posto. I soccorritori, però, hanno poi chiesto l'intervento dell'eliambulanza che si è alzata in volo da Milano in codice rosso. Le condizioni della 61enne sono, infatti, peggiorate improvvisamente ed è stato disposto il trasporto in elisoccorso a Pavia.

Sul posto anche la Polizia locale e i carabinieri della stazione di Pandino.