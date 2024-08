Intercettati su un pick-up rubato, scatta l'inseguimento ma riescono a dileguarsi nel buio

Finiscono ribaltati nel campo dopo un inseguimento con i carabinieri, ma riescono a fuggire a piedi grazie al favore della notte. E' successo questa notte lungo la via Bergamina, ad Agnadello.

Sulla Bergamina

L'inseguimento è scattato alle 3.30 di questa notte quando l'equipaggio dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia carabinieri di Crema, impegnato in un servizio di pattugliamento contro i furti sul territorio, ha notato un pick-up Toyota rosso con a bordo due uomini che procedeva in modo sospetto lungo la Bergamina.

Inseguiti finiscono fuori strada

Un rapido controllo nella banca dati ha rivelato che il veicolo era stato rubato il giorno precedente a Biassono (MB). A quel punto è subito scattato l'inseguimento. I due individui a bordo, dopo aver tentato di seminare i militari, hanno però perso il controllo del veicolo, finendo in un fossato al lato della carreggiata. Ma non si sono dati per vinti: hanno, quindi, abbandonato l'auto e si sono dati alla fuga nei campi circostanti, scappando in direzioni opposte.

La fuga a piedi nei campi

Nonostante l'immediato inseguimento da parte dei carabinieri del Radiomobile e dei rinforzi giunti, la rapidità dei fuggitivi, agevolati dall'oscurità, ha permesso loro di dileguarsi. I militari dell'Arma hanno infine recuperato il veicolo rubato e intensificato i controlli nelle vie limitrofe, monitorando le persone e i veicoli presenti sul territorio.

