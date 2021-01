Intercettano auto rubata, in due deferiti per ricettazione.

Nella tarda serata di ieri, i militari dell’Arma di Casalbuttano (CR) nel corso di un servizio perlustrativo, nel percorrere la s.p. 84 hanno intercettato un’autovettura, il cui conducente alla vista della pattuglia, ha tentato di dileguarsi a forte velocità, finendo la corsa contro un lampione dell’illuminazione pubblica.

I fatti

L’autista un 32enne disoccupato, nato in Marocco, residente a Pontenure (PC) ed il passeggero un 35enne disoccupato, nato in Marocco, residente a Soresina (CR), pregiudicato, dopo lo schianto hanno abbandonato frettolosamente l’autovettura tentando la

fuga a piedi, vendendo inseguiti e bloccati dopo pochi metri dai militari dell’Arma che li conducevano per gli accertamenti nella stazione di Casalbuttano ed Uniti (CR).

Furto di auto

I successivi controlli hanno permesso di appurare che il mezzo utilizzato per la fuga era di proprietà di un 44enne, residente a San Giorgio Piacentino (CR), il quale ne aveva denunciato il furto, avvenuto a Carpeneto Piacentino (PC), nel tardo pomeriggio della

stessa giornata. Al termine della complessa ed articolata attività, i due uomini sono stati entrambi denunciati piede libero per ricettazione in concorso alla Procura della Repubblica di Cremona. I due extracomunitari sono stati inoltre deferiti per violazioni in relazione alla permanenza sul territorio nazionale e sanzionati per aver violato il D.p.c.m. per non aver rispettato l’obbligo di permanere presso la propria abitazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00.

