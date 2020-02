Insieme al WWF per liberare la riserva dai rifiuti

(foto di repertorio)

Stanchi di veder sfregiato il territorio? Volete rendervi utili nella lotta per la tutela del territorio? Allora questo appuntamento fa per voi: domenica 23 febbraio si parte da Pianengo per liberare la riserva dai rifiuti.

Via i rifiuti dalla riserva

E’ l’iniziativa promossa dal Comune di Pianengo in collaborazione con WWF Cremona e il comitato “Salviamo il Menasciutto” per ripulire l’area della riserva dai rifiuti che purtroppo ancora oggi vengono abbandonati senza ritengo nelle campagne. “Armati” di guanti e sacchetti i volontari batteranno la zona per raccogliere quanti più rifiuti contribuendo a restituire un ambiente sano e pulito.

L’appuntamento è per le 8.45 di domenica 23 febbraio in via Bambini del mondo a Pianengo.

