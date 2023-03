Inseguono un'auto segnalata per furti, ma i ladri riescono a fuggire

Hanno ingaggiato un inseguimento con un'auto segnalata per furti, ma quando sono riusciti a ritrovarla degli occupanti non c'era già più traccia.

Inseguimento a Bagnolo Cremasco

E' successo a Bagnolo Cremasco. Ieri mattina, 13 marzo, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno inseguito un’auto scappata al loro alt, poi ritrovata senza alcuna persona a bordo ma con all’interno degli arnesi da scasso.

L'inseguimento è scattato durante un controllo del territorio a Bagnolo Cremasco. I carabinieri hanno intimato l’alt a un’auto che era stata segnalata perché utilizzata da presunti autori di furti in abitazione. L’auto, con due persone a bordo, anziché arrestare la marcia ha accelerato ed è fuggita ad alta velocità lungo la SP 415, effettuando anche dei sorpassi pericolosi per distanziare gli inseguitori.

Ritrovata a Scannabue

E’ stata inseguita fino alla frazione Scannabue di Palazzo Pignano dove è riuscita a far perdere le tracce. E’ intervenuta in supporto anche una pattuglia della Stazione di Bagnolo Cremasco e, poco dopo, l’auto in fuga è stata trovata parcheggiata in una via del paese, ma dei due occupanti non è stata trovata alcuna traccia.

Sequestrati arnesi da scasso

I militari hanno quindi svolto gli accertamenti e hanno verificato che il veicolo non risultava rubato, ma intestato a una persona residente in

provincia di Milano sulla quale sono in corso delle verifiche. Il mezzo è stato sequestrato per gli ulteriori accertamenti e nell’abitacolo sono stati trovati diversi arnesi da scasso tra cui un flessibile, dei cacciaviti e altro, posti sotto sequestro.