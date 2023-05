Inseguimento nel cremasco: fuggito fino a Lodi, guidava senza patente e con stupefacenti in auto

Dovera: gli intimano l’alt, ma scappa in auto a tutta velocità. Inseguito dai carabinieri e bloccato a Lodi, in auto aveva stupefacenti e guidava senza avere mai conseguito la patente. Denunciato e sanzionato.

Folle inseguimento tra cremasco e lodigiano

L'incredibile inseguimento, culminato con la denuncio del 18enne alla guida, ha avuto inizio a Dovera venerdì 12 maggio attorno alle 8.45. Come riportato dagli uomini dell'Arma dei Carabinieri di Crema, infatti, il cittadino straniero di 18 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato notato durante un controllo della circolazione stradale a Dovera, in via Lodi.

La dinamica

I militari hanno infatti prestato attenzione a un’auto sospetta con due persone a bordo, un uomo alla guida e una donna come passeggero, che alla vista dell’auto di servizio ha aumentato l’andatura per tentare di evitare il controllo, dirigendosi verso Lodi. Avendo intuito che il soggetto in questione voleva allontanarsi, i carabinieri gli hanno intimato l’alt. A quel punto, il conducente ha accelerato effettuando dei sorpassi azzardati e percorrendo delle strade in senso vietato, sempre ad elevata velocità, mettendo a rischio anche gli altri utenti della strada. Nel frattempo, la centrale operativa di Crema ha chiesto supporto ai carabinieri di Lodi. L’auto in fuga ha continuato a correre, attraversando a tutta velocità un semaforo rosso lungo il viale Milano di Lodi, mentre nella tangenziale di Lodi ha percorso un tratto in contromano. Alla fine il veicolo in fuga è arrivato nella zona industriale in località San Grato, ma ha imboccato una strada senza uscita ed è stato costretto a fermarsi. I militari hanno raggiunto gli occupanti del veicolo e il conducente ha provato a gettare sotto la macchina un pacchetto in cellophane che è stato recuperato. Hanno identificato i due sul mezzo in un 18enne e in una sua amica e l’involucro recuperato è risultato contenere tre confezioni di cocaina per quasi quattro grammi. La perquisizione personale del 18enne e dell’auto, invece, ha consentito di recuperare circa tre grammi di hashish divisi in due confezioni e una sigaretta già pronta all’uso.

Oltre alla droga, guidava senza patente

Il veicolo in uso al giovane è risultato un veicolo a noleggio affittato da un’altra persona, ma sono in corso gli accertamenti per verificare la

regolarità del noleggio perché tale operazione è avvenuta via web. Inoltre, i militari hanno verificato che il 18enne al volante guidava senza avere mai conseguito la patente. Al termine di tutti gli accertamenti, la droga è stata sequestrata e il 18enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed è stato sanzionato per tutte le infrazioni al codice della strada commesse, ovvero guida senza patente, velocità, sorpassi, circolazione contromano e attraversamento con semaforo rosso.