Inseguimento in centro a Treviglio

Un lungo inseguimento “da film” sulle strade della zona nord e del centro. Fermato e denunciato a piede libero un automobilista a Treviglio.

Treviglio, inseguimento in centro

Ha destato non poca sorpresa e curiosità nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo 2020, il lungo inseguimento operato in pieno centro città da una volante della Polizia locale, supportata da due pattuglie dell’Arma dei carabinieri. Tutto è cominciato durante un posto di blocco allestito dalla Locale in zona nord. I vigili hanno intimato intimato l’alt a un’automobile di passaggio, con a bordo un uomo. Ma al posto di accostare, quando il conducente ha visto la paletta della Locale ha cominciato ad accelerare cercando la fuga.

Fuga “da film” per assicurazione e cocaina

E’ ovviamente scattato l’inseguimento, durato diversi minuti. La Locale, dopo aver diramato l’allarme, ha tallonato per diversi chilometri il mezzo in fuga, insieme ai militari arrivati sul posto con due pattuglie. Dopo spettacolari manovre in mezzo al traffico della circonvallazione, le forze dell’ordine sono quindi riuscite a fermare il fuggiasco in via Torta. Il motivo della fuga dall’alt è stato presto chiaro: l’auto su cui i tre viaggiava l’uomo, una “Audi 3” nera, risultava sottoposta a fermo amministrativo per mancata copertura assicurativa. Non solo: l’uomo aveva con sé anche una dose di cocaina, anche se in quantità non sufficiente a far sospettare un’attività di spaccio. E’ stato quindi foto-segnalato e denunciato a piede libero. Si tratta di un ragazzo residente nel Cremasco. Le indagini e le operazioni di rito sono in corso.

Seguono aggiornamenti

TORNA ALLA HOME