Inseguimento in campagna, i carabinieri recuperano due automobili rubate

Forse preparavano un nuovo furto, perché si muovevano rapidamente con due auto rubate in provincia di Asti e a Salvirola. Ma sono stati intercettati dai carabinieri della Stazione di Crema dopo un rocambolesco inseguimento.

Una Alfa Romeo Giulietta rubata ad Asti

La sera di mercoledì, 14 dicembre, poco dopo le 21.30, la centrale operativa dei carabinieri di Crema ha informato le pattuglie della presenza di un’auto sospetta a Salvirola. Da un controllo in banca dati della targa del mezzo, è risultata rubata in provincia di Asti. La pattuglia si è quindi portata nella zona e poco dopo ha notato un’auto che sulla SP 20 andava da Salvirola in direzione di Fiesco e corrispondeva all’auto da ricercare, ovvero un’Alfa Romeo Giulietta. L’auto si muoveva insieme ad un altro veicolo, un’Alfa Romeo Mito, e i due conducenti appena hanno notato che dietro di loro i carabinieri hanno cambiato direzione per seguirli, nel tentativo di scappare hanno svoltato in una strada laterale e si sono fermati.

L'inseguimento e la fuga

All’arrivo dei militari entrambe le auto sono fuggite a tutta velocità e hanno subito imboccato una strada sterrata di campagna. Acquisito un po’ di vantaggio, i due conducenti hanno tirato il freno a mano, sono scesi dai mezzi e sono scappati di corsa nella vegetazione, riuscendo a far perdere le proprie tracce approfittando del buio.

I militari hanno accertato che la Giulietta era stata rubata lo stesso giorno a Moncalvo (Asti), mentre la Mito era stata poco prima rubata a Salvirola ai danni di un residente del posto. I militari hanno quindi proceduto al recupero di due veicoli e al termine di tutti gli accertamenti necessari sono stati contattati i proprietari per l’immediata restituzione.