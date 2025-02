Inseguimento da film per dieci chilometri, 27enne finisce in manette

E' fuggito all'Alt dei carabinieri ingaggiando un inseguimento da film per oltre dieci chilometri da Castel Gabbiano fino a Bariano, ma alla fine è stato arrestato. Nei guai un 27enne irregolare in Italia, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico, mentre il complice - in auto con lui - è riuscito a fuggire.

L'Alt dei carabinieri e la fuga

L'accusa nei suoi confronti è di resistenza a pubblico ufficiale, ma con tutta probabilità, insieme al suo complice stavano organizzando un furto sul territorio quando sono stati "disturbati" dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema che ieri mattina, 13 febbraio 2025, intorno alle 11.30 li hanno notati a bordo di una Ford lungo la Sp 11 a Castel Gabbiano. Il mezzo è subito sembrato sospetto così i militari hanno deciso di seguirlo e intimare l'Alt.

Il conducente ha finto di fermarsi, ma all’improvviso, ha accelerato verso Mozzanica, dando inizio a una pericolosa fuga sempre inseguito dalla pattuglia dell’Arma. L'auto lanciata a forte velocità, ha effettuato sorpassi azzardati zigzagando per impedire alla pattuglia di sorpassarlo, fino a occupare la corsia opposta creando una situazione di serio pericolo per gli altri automobilisti.

Inseguimento da film finito nei campi

Dopo 10 chilometri, giunti a Fornovo San Giovanni, in una rotatoria, hanno effettuato una pericolosissima inversione di marcia andando quasi a colpire altri veicoli, per poi dirigersi verso Bariano, impegnando contromano delle strade a senso unico tanto da costringere gli altri automobilisti a spostarsi sui margini per evitare uno scontro.

Il mezzo, sempre inseguito dalla Radiomobile, si è diretto verso in un campo agricolo dove il conducente ha interrotto la fuga e i due uomini sono scesi scappando a piedi in direzioni diverse attraverso i terreni agricoli circostanti. I militari li hanno inseguiti e hanno raggiunto e bloccato solo il conducente del mezzo in fuga dopo alcune centinaia di metri di corsa, mentre l’altro uomo è riuscito a scappare e anche le successive ricerche non hanno consentito di rintracciarlo.

Arrestato 27enne irregolare

Il fermato ha provato a sbracciare, a scalciare e a divincolarsi, ma è stato ammanettato e portato all'auto di servizio. Privo di documenti di identità, in caserma a Crema è stato fotosegnalato e identificato nel 27enne. Sul veicolo, risultato noleggiato, non è stato trovato niente di utile. Quindi, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale per essere scappato per oltre 10 chilometri dai carabinieri e per avere posto in essere manovre pericolose e azzardate durante la fuga. E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Crema fino a questa mattina, 14 febbraio, quando l’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Bergamo. L’uomo è stato condannato a otto mesi di reclusione e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Il 27enne è stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente e per le numerose violazioni al Codice della strada a seguito delle gravi infrazioni commesse.