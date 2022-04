Insegue, insulta e aggredisce il marito, scatta il divieto di avvicinamento

Cremasco

Non potrà più avvicinarsi al marito - dal quale si stava separando - né comunicare con lui dopo averlo inseguito, minacciato e aggredito in più occasioni. Ad intervenire sono stati i carabinieri di Crema dopo l'ennesima richiesta d'aiuto da parte dell'uomo.

Insegue e minaccia il marito

Lo scorso 17 aprile, infatti, i carabinieri di Crema hanno sottoposto una donna alla misura cautelare del divieto di avvicinamento al marito, alla sua abitazione e a tutti i luoghi frequentati da quest’ultimo, con divieto di comunicare con la persona offesa attraverso qualsiasi mezzo, emessa dal Tribunale di Cremona.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di più interventi effettuati negli ultimi mesi dai militari di Crema su richiesta di un uomo che è stato ripetutamente aggredito dalla moglie, dalla quale è in fase di separazione. I militari sono intervenuti a partire da metà gennaio quando la donna ha inseguito l’uomo in auto, minacciando di speronarlo e compiendo delle manovre spericolate e intimidatorie. La donna infatti accelerava repentinamente per poi frenare bruscamente poco prima di colpire il paraurti posteriore dell’auto del marito, poi ha tentato di sorpassarlo, mettendo in pericolo anche altri utenti della strada.

L'uomo esasperato l'ha denunciata

A febbraio ha invece imboccato contromano una strada per bloccare il passaggio dell’auto del marito, mentre a marzo si è posizionata davanti

all’auto dell’uomo per non farlo ripartire e, in un’altra circostanza, lo ha inseguito per strada con la sua auto tenendo delle condotte di guida

pericolose e minacciando di tamponarlo.

Ad aprile la donna si è presentata presso un ristorante dove il marito era con alcuni amici e lo ha insultato e minacciato, lanciandogli addosso un vassoio pieno del cibo. L’uomo, ormai esasperato dalla moglie che lo ha ripetutamente affrontato in presenza di altre persone e che sulla strada ha creato dei pericoli per lui e per altri, visto il peggiorare della situazione e temendo per la sua incolumità ha presentato una dettagliata denuncia, ricostruendo le molestie e le minacce sempre più frequenti per numero e gravità.

Scatta il divieto di avvicinamento

I Carabinieri di Crema, conclusi gli accertamenti diretti alla precisa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità della donna, hanno riportato

tutto all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento diretto a tutelare la libertà di movimento dell’uomo e a proteggerlo dalle condotte vessatorie. Ha quindi imposto alla donna di non comunicare con il marito per nessun motivo e con qualsiasi mezzo e di non avvicinarsi a lui in nessuna occasione.