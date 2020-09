Infortunio sul lavoro: ferito alla mano un ragazzo di 22 anni

Infortunio sul lavoro a Monte Cremasco : ferito alla mano un ragazzo di 22 anni.

Infortunio sul lavoro

Un giovane di 22 anni è rimasto ferito nella mattinata di oggi, lunedì 28 settembre 2020, a seguito di un incidente sul lavoro. Da una prima ricostruzione l’operaio, intorno alle 10.30, si è ferito seriamente ad una mano presso una ditta di Monte Cremasco situata in via Industriale. Ne dà notizia PrimaCremona.it

In ospedale in codice giallo

Soccorso prontamente dal personale del 118, è stato portato in ambulanza al San Gerardo di Monza, dove è entrato in codice giallo. Sull’accaduto, come da prassi, stanno indagando i carabinieri e i tecnici di Ats, anche loro intervenuti sul posto, per accertare eventuali responsabilità.

