Infortunio sul lavoro alla Fbf, 53enne perde una falange

E' una 53enne, residente nella Bergamasca, l'operaia rimasta ferita questa mattina, 11 agosto, in un'azienda di Romanengo.

Infortunio alla Fbf

L'allarme è scattato questa mattina, venerdì 11 agosto, intorno alle 8.30 dalla Fbf Spa di via Degli Artigiani di Romanengo, azienda dal 2004 di proprietà della Bauli. A restare ferita un'operaia di 53 anni, residente in un Comune della provincia di Bergamo, che era impegnata nella pulizia del macchinario utilizzato per gli impasti delle brioches. Durante le operazioni, però, qualcosa non ha funzionato e il rullo le ha schiacciato il dito di una mano e tranciato una falange.

Operaia perde una falange

Alle sue urla sono subito accorsi i colleghi che hanno allertato il 112. Sul posto, in codice giallo, si è portata poco dopo un'ambulanza della Croce verde di Castelleone che ha disposto il trasferimento della donna all'ospedale Maggiore di Crema in codice giallo. Sul posto insieme ai carabinieri anche i tecnici di Ats per individuare eventuali responsabilità nell'infortunio.