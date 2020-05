Infortunio sul lavoro a Trescore Cremasco, 22enne in ospedale

Nottata piuttosto tranquilla per i soccorritori della Bassa e del Cremasco. Come riporta l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) i soccorritori sono intervenuti questa mattina a Trescore Cremasco in seguito a un infortuni sul lavoro.

Infortunio a Trescore Cremasco

L’intervento è scattato questa mattina poco dopo le 7.30 in un’azienda di via Soncino a Trescore Cremasco. Nell’infortunio, la cui dinamica non è ancora stata resa nota, è rimasto ferito un 22enne. Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Verde di Crema in codice verde.

Viste le condizioni del giovane è stato disposto il trasporto in ospedale a Crema in codice giallo.

