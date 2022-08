Infortunio sul lavoro, 55enne in ospedale

Un uomo di 55 anni è rimasto ferito questa mattina mentre si trovava sul posto di lavoro. Trasportato in codice giallo all'ospedale di Crema.

Infortunio sul lavoro

La chiamata al 112 è scattata questa mattina, 16 agosto 2022, intorno alle 6.40. L'infortunio è avvenuto in un'azienda di via Giacomo di Vittorio a Bagnolo Cremasco. Sul posto è giunta poco dopo un'ambulanza della Croce verde di Crema che ha disposto il trasferimento del 55enne in codice giallo all'ospedale Maggiore di Crema.

Sul posto anche i tecnici dell'Ats Valpadana e i carabinieri della Compagnia di Crema per ricostruire la dinamica dell'incidente.