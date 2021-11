Rivolta

Disposto il trasporto in codice giallo.

Infortunio sul lavoro, 34enne ferito dopo una caduta. E' successo questa mattina pochi minuti prima delle 8 a Rivolta.

Infortunio sul lavoro

La chiamata al 112 è partita questa mattina, 12 novembre 2021, intorno alle 8 da un'azienda in via Enrico Fermi, 16 a Rivolta. Il 34enne è rimasto ferito dopo una caduta e sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta in codice giallo. Per il 34enne è stato disposto il trasporto in ospedale sempre in codice giallo.