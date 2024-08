Infortunio alla Faster, ferito un 63enne soccorso in eliambulanza

Un uomo di 63 anni, addetto alla manutenzione all'interno della Faster di Rivolta, è rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un infortunio sul lavoro.

Infortunio alla Faster

L'allarme è scattato poco prima delle 16 di ieri, 27 agosto 2024, dall'azienda di via Ariosto. Il 63enne stava smontando una macchina per procedere alla riparazione di un rullo quando questo è caduto schiacciandogli il braccio. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta, ma viste le condizioni dell'operaio è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che lo ha poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Cremona.

Sul posto sono poi giunti i carabinieri e gli ispettori dell'Ats Val Padana per individuare eventuali responsabilità.