Incrocio pericoloso, due incidenti in pochi giorni a Rivolta

Due incidenti in pochi giorni, l’incrocio tra via Franziche e via Porta Rocca preoccupa i rivoltani.

Motociclista travolto

Il centro storico del paese è stato teatro, settimana scorsa, di due incidenti. Il primo, lo scorso 13 giugno, ha visto coinvolto un motociclista. Erano circa le 10 quando una moto "Guzzi", condotta da un 56enne di Cassano d’Adda si stava avvicinando alla piazza centrale di Rivolta d’Adda. Ma, proprio all’ingresso della piazza, si è trovato la strada sbarrata da una "Ford Focus", condotta da un 34enne di Liscate proveniente da via Franziche. L’impatto violento tra i due mezzi è stato inevitabile e la peggio è toccata al motociclista che si è ritrovato sul cofano dell’auto infrangendo il cristallo anteriore e stramazzando poi a terra. I soccorsi sono arrivati tempestivamente sul posto con un’ambulanza della Croce bianca di Rivolta, che ha provveduto a stabilizzare il motociclista e a trasportarlo all’ospedale di Melzo dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia locale rivoltana mentre la rimozione dei due mezzi coinvolti è stata affidata al soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta d’Adda.

Mancata precedenza

Ma questo non è stato l’unico incidente di settimana scorsa. Sempre allo stesso incrocio, fra via Franziche e via Porta Rocca, si è verificato un altro incidente con la medesima dinamica di mancata precedenza. Lo scorso sabato alle 21.30 il malaugurato incrocio ha visto coinvolte due auto: un suv guidato da un uomo di Vailate, che viaggiava in compagnia della moglie e della figlia, è uscito da via Franziche ignorando lo stop proprio nel momento in cui una "Fiat Panda", guidata da un 64enne di Rivolta d’Adda, stava transitando da via Porta Rocca verso la piazza Vittorio Emanuele II. Inevitabile lo scontro: mentre gli occupanti del suv sono rimasti illesi, il conducente della Panda è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Melzo con l’ambulanza della Croce Bianca di Rivolta. Sul posto la Polizia locale di Rivolta e i carabinieri di Crema che hanno effettuato tutti i rilievi del sinistro. Alcuni cittadini hanno sottolineato la mancanza della segnaletica orizzontale nel punto del centro storico in questione dopo il rifacimento dell’asfalto a cura della ditta che ha effettuato i lavori di posa della fibra ottica. È presente la segnaletica verticale ma probabilmente non è sufficientemente visibile.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h