Incidenti a Romanengo e Soncino, due persone in ospedale SIRENE DI NOTTE

Ecco com’è andata la nottata dei soccorritori della Bassa e del Cremasco. Come riporta l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) i soccorritori sono intervenuti a Romanengo e Soncino per due incidenti.

Incidente a Soncino

E’ successo lungo la ss498 intorno alle 21.45 di ieri, 26 febbraio 2020, a Soncino. Un’ambulanza è giunta sul posto in codice rosso: due le persone coinvolte di 57 e 60 anni. L’incidente ha coinvolto anche un mezzo pesante. Il ferito, è stato poi trasportato in ospedale a Crema in codice giallo. Sul posto anche la Polstrada di Cremona.

Fuori strada a Romanengo

E’ successo ieri sera lungo la sp20 a Romanengo. Un’ambulanza della Croce verde di Soncino è intervenuta in codice rosso dopo che un’auto era uscita di strada. Ferito un 57enne trasportato in ospedale a Crema in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema.

