Ennesimo incidente sul lavoro, 42enne cade da una scala in un autolavaggio

Cade da una scala e batte la testa, allarme a Spino d'Adda per l'ennesimo incidente sul lavoro. È successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 aprile.

Cade mentre lavora, allarme a Spino

Cade mentre lavora in un autolavaggio

Stando a quanto emerso, il titolare di un autolavaggio del paese, lungo la Paullese, sarebbe caduto mentre lavorava su una scala. L'infortunio è avvenuto attorno alle 17. L'uomo, 42 anni, ha riportato serie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno fatto alzare in volo, in codice rosso, l'elisoccorso proveniente da Milano. Il ferito, 42 anni, è stato quindi portato in ospedale al San Matteo di Pavia, in codice giallo.

Sul posto, per i rilievi di rito, anche i tecnici dell'Ats Valpadana e i carabinieri della Compagnia di Crema. Al momento del trasporto all'ospedale era cosciente, nonostante abbia subito un trauma importante. Non sarebbe in pericolo di vita.