Incidente stradale a Spino d'Adda, coinvolte cinque persone - SIRENE DI NOTTE

spino d'adda

Attimi di paura intorno a mezzanotte a Spino d'Adda. A causa di un incidente stradale sono state coinvolte cinque persone.

I fatti

I fatti risalgono a ieri, 25 marzo, poco prima di mezzanotte. Lungo la statale provinciale 145 che da Paullo porta a Spino d'Adda c'è stato uno scontro tra veicoli. A rimanere coinvolti sono stati un 36enne, una donna di 44 anni, un uomo di 46, un'altra donna di 46 anni e infine un uomo 56enne. Allertati i carabinieri di Crema e i vigili del fuoco di Cremona. Sul posto è stato richiesto l'uso dell'elisoccorso giunto da Pavia. Tutte le persone sono rimaste ferite in maniera abbastanza lieve, tranne per una di queste, per cui è stato richiesto il trasporto d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Pavia San Matteo.