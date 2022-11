Incidente mortale nella notte, 41 enne perde la vita

Tragedia nella notte sulla provinciale 70, la vittima è Davide Ghisoni residente a Rivolta.

Tragedia

Erano le 3.40 circa stanotte quando un’automobile è uscita di strada e si è ribaltata più volte in un campo, sbalzando l’autista fuori dal veicolo. E’ successo sulla strada provinciale 70 che collega Pandino a Rivolta d’Adda.

L’incidente

Davide Ghisoni, 41 anni , residente a Rivolta era alla guida della sua automobile , una Lancia Musa, quando ne ha perso il controllo, attraversando tutta la carreggiata, per finire in un campo alla sinistra della strada. Il veicolo dopo aver sbattuto su una barriera in cemento, ha cominciato a ribaltarsi più volte. Un impatto violento tanto da sbalzare fuori dall’abitacolo il conducente che è rimasto schiacciato dall’auto stessa.

I soccorsi

Immediatamente è stato lanciato l'allarme da un altro automobilista che stava transitando sulla provinciale. Sul posto sono arrivati un'ambulanza, un' automedica , i Vigili del fuoco di Crema e una pattuglia dei carabinieri ma per Davide Ghisoni non c’è stato nulla da fare. Il 41enne, operaio, lascia i genitori e il fratello con cui abitava a Rivolta, e una figlia di 17 anni.