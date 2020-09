Incidente in sorpasso, grave motociclista 25enne

Incidente stradale a Cremosano intorno alle 13 di oggi, giovedì 24 settembre 2020: ferito in modo grave un giovane di 25 anni.

Incidente stradale a Cremosano

E’ stato portato in ospedale a Crema in gravi condizioni il motociclista rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto oggi a Cremosano in via Treviglio quando erano da poco passate le 13. Secondo quanto ricostruito dagli Agenti della Polstrada, intervenuti sul luogo del sinistro, all’origine dello schianto ci sarebbe un sorpasso. Entrambi i mezzi infatti stavano procedendo nella stessa direzione quando il motociclista ha deciso di superare la vettura. Nello stesso momento l’auto ha iniziato una manovra di svolta a sinistra.

In ospedale in codice rosso

Inevitabile l’impatto e la caduta del motociclista 25enne. Soccorso da un’ambulanza della Croce bianca di Rivolta e un’automedica, il giovane, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in ospedale a Crema dove è giunto in codice rosso.

