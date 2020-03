Incidente a Capralba, coinvolta una 29enne

Momenti di tensione poco prima di mezzanotte a Capralba.

L’incidente

L’incidente si è verificato lungo la Sp 19. Ancora poche le informazioni note. Un mezzo, guidato da una ragazza di 29 anni, è andato a sbattare contro un ostacolo. Allertato il comando dei carabinieri di Crema. I soccorritori sono usciti in codice rosso, ma alla fine l’ambulanza è rientrata nell’ospedale di Crema, trasportando la giovane, in codice verde.

Un altro a Crema

I soccorritori cremaschi sono dovuti intervenire anche questa mattina, alle 5. Anche in questo caso, nulla di grave. E’ stato richiesto però l’intervento di un’ambulanza in via indipendenza a Crema, per soccorrere un giovane di 27 anni alla guida del suo mezzo. Il ragazzo è stato portato al nosocomio cittadino alle 5.30.

