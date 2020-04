Incidente a Crema, grave un 56enne SIRENE DI NOTTE

L’uomo vittima dell’incidente è stato soccorso da un’ambulanza giunta da Cremona, e portato al Niguarda di Milano dove si trova ora in gravi condizioni.

L’incidente

L’incidente ha visto coinvolto un uomo di 56 anni. L’automobilista stava viaggiando a bordo del proprio mezzo lungo l’ex Statale 415 attorno alle 22.30 di ieri sera quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un ostacolo. L’impatto ha mostrato subito la sua gravità, e nel giro di alcuni minuti sono intervenuti sul posto la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco di Cremona, insieme con un’ambulanza e un’automedica.

Grave il ferito

L’uomo vittima dell’incidente, il 56enne, è risultato subito in gravi condizioni ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato in codice rosso poco prima della mezzanotte. Ora i medici lottano per salvargli la vita.

