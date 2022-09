Incendio in centro, forse un cortocircuito

Incendio in via Zambelli a Vailate. Forse un cortocircuito intorno alle 18.30 ha provocato il rogo in un appartamento inn quel momento deserto.

Incendio in centro a Vailate

L'appartamento è abitato da un cittadino di origine marocchina che vive da anni in paese e che al momento dell'incidente non era in casa. Ad accorgersi di quello che stava accadendo è stata una passante, che ha chiamato i vicini che a loro volta hanno allertato i Vigili del fuoco, arrivati da Crema e da Treviglio. Sul posto anche i carabinieri di Vailate.