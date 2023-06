Incendio alla Faster, danni ingenti e un capannone inagibile

Grave incendio, questa notte, 7 giugno, alla Faster di Rivolta. Nessun ferito ma danni ingenti alla struttura che hanno causato l'inagibilità di un'ala dell'azienda.

Incendio alla Faster

L'allarme è scattato intorno alle 3.30 di questa notte. Le fiamme hanno interessato l'azienda situata in via Ariosto, nella zona produttiva a nord del paese che sblocca direttamente sulla Rivoltana.

L'incendio è partito da un compressore di grandi dimensioni che si trovava all'interno di uno dei capannoni. Le fiamme si sono propagate in poco tempo nonostante i tentativi dei dipendenti - che in quel momento stavano lavorando per il turno notturno - di domarle. Subito scattata la chiamata ai Vigili del fuoco che hanno inviato sul posto due squadre da Crema e Treviglio.

Quattro ore per domare le fiamme

I Vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per quattro ore per riuscire ad avere la meglio sul rogo. Intorno alle 7 di questa mattina le fiamme sono state spente, ma il capannone interessato è stato dichiarato inagibile per gli ingenti danni riportati. Fortunatamente non si sono registrati feriti anche se sul posto, preventivamente, era stata inviata anche un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta.

La produzione, questa mattina, è potuta riprendere normalmente nei reparti non interessati dall'incendio.