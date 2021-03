Incendio a Strasburgo mette ko il sito della Blu Basket Treviglio (e centinaia di altri)

Ci sono anche diversi siti web di aziende e società sportive della Bassa tra le centinaia di portali che da questa notte sono offline, in tutta Europa, a causa di un enorme incendio divampato… a Strasburgo. Tra questi, anche quello della BluBasket e della Visconti Basket Brignano.

Incendio a Strasburgo mette offline centinaia di siti

Difficile immaginarlo, ma nel mondo ultraconnesso del 2021 un incendio divampato in Francia può avere ripercussioni anche a centinaia di chilometri di distanza. E’ il caso del rogo che ha devastato un datacenter della OVH, un cloud provider francese che alla mezzanotte e 46 minuti esatti di oggi, per cause da accertare. Si tratta di uno dei datacenter più grandi d’Europa, stando a quanto emerso. Le fiamme sono sotto controllo, ma non è ancora chiaro quando e se i miliardi di byte salvati nei server della struttura, che ospitano i contenuti di migliaia di siti web di tutto il mondo, saranno recuperati.

Su Twitter, il patron dell’azienda Octave Klaba ha spiegato che stamattina alle 7 l’incendio era domato. Il datacenter è costituito da quattro strutture, la seconda delle quali è quella che ha subito i danni principali. Anche gli altri tre, però, denominati SBG1, 3 e 4, sono offline. “I vigili del fuoco stanno continuando a raffreddare gli edifici con l’acqua. Non abbiamo accesso al luogo. Questo è il motivo per cui SBG1, SBG3, SBG4 non verranno riavviati oggi”.

TORNA ALLA HOME