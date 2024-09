Inaugurato il primo lotto delle scuole elementari e medie

La cerimonia si è svolta sabato scorso, alla presenza dell’Amministrazione comunale e di alcuni ex amministratori di Capralba.

Inaugurazione

La cerimonia si è aperta con l’esecuzione del Canto degli Italiani da parte dei musicisti Simone Bolzoni (alla tastiera) e Veronica Moruzzi (al violino). Presenti, oltre al sindaco Damiano Cattaneo, anche il vice Emilio Morali, i consiglieri di maggioranza Mario Baietti, Nicholas Alberti, Gianluigi Ferrari e Guja Conti, l’ex sindaco Giancarlo Soldati (che per primo aveva pensato e lanciato il progetto della nuova scuola), l’ex vicesindaco Roberto Macchi e i consiglieri della minoranza "Cittadinanza Attiva per Capralba e Farinate" Ornella Protopapa. Il primo cittadino e la dirigente hanno tagliato del nastro, lasciando il via libera agli intervenuti, curiosi di visitare i nuovi spazi. Gli arredi presenti (banchi e sedie) sono stati recuperati dal vecchio edificio, come pure i pannelli solari. Oltre alle classi i presenti sono entrati anche nell’aula mensa, che avrà una piccola linea self-service. Sono invece iniziati i lavori, già previsti da tempo, per abbattere il vecchio edificio scolastico di via Piave.

La scuola

La nuova struttura infatti è stata costruita senza barriere architettoniche ed è improntata ai principi della sostenibilità ambientale. Ha chiuso gli interventi, con la benedizione ufficiale dell’edificio e il dono dei crocifissi, il parroco don Emanuele Barbieri, che ha richiamato l’attualità degli eventi e ha ricordato la metafora dell’essere luce e sale.

"Che la scuola aiuti a riportare la luce nelle tante ombre che offuscano l’attuale contesto e a ridare sapore alle tante cose che nella vita l’hanno perso, imparando a essere fratelli e sorelle in una società civile e cristiana - ha affermato - Inaugurare una nuova scuola è una sfida e una scommessa sul futuro per l’intera comunità: un cammino attento gli uni verso gli altri".

Le autorità

Davanti a numerosi cittadini intervenuti, alunni e insegnanti, il sindaco ha esordito evidenziando l’importanza dell’opera.

"Questo è un giorno davvero speciale perché entriamo per la prima volta nei nuovi spazi scolastici - ha detto - donando ai nostri ragazzi e alle future generazioni la possibilità di abitare una struttura pubblica adeguata, sicura e funzionale per lo svolgimento di una nuova visione didattica. Fra un anno e mezzo circa sarà completato anche il secondo lotto con un accesso pedonale da via Piave (ora l’ingresso è solo da via Repubblica) - ha spiegato - e una grande piazza da condividere da parte di tutta la cittadinanza. Ci sarà anche un corridoio che unirà il primo lotto della struttura al centro civico, che ospiterà la biblioteca comunale, un’altra aula per la Primaria e due aule laboratorio per una superficie totale di 1.640 metri quadrati. Il secondo lotto dovrebbe essere completato entro 12-18 mesi".

A fare gli auguri per un buon anno scolastico è poi intervenuta la dirigente dell’Istituto comprensivo di Sergnano Ilaria Andreoni.

"La scuola è il luogo più importante nella vita di ognuno - ha ricordato la preside - perché qui acquistano tutte le competenze, che serviranno con il valore aggiunto del voler stare insieme. Gli alunni sicuramente apprezzeranno l’opportunità di trascorrere tanto tempo in un ambiente bello, inclusivo, luminoso che li renderà cittadini migliori".

