Inaugurata la nuova rotatoria sulla Bergamina

Agnadello

Presenti anche parenti e amici di Alessia Locatelli, la ragazza di 16 anni travolta da un'auto in quel punto nel 2016: a ricordarla una bici bianca.

È stata inaugurata la nuova rotonda di Agnadello che mette in sicurezza l'incrocio tra la strada provinciale ex SS 472 "Bergamina" e le strade comunali via Rivolta e via Garibaldi, in passato teatro di incidenti anche gravi.

Inaugurata la rotatoria sulla Bergamina

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, del presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, del sindaco Stefano Samarati e di altre autorità locali. Presenti anche parenti e amici di Alessia Locatelli, la ragazza di 16 anni travolta da un'auto in quel punto nel 2016: in suo ricordo è stata posizionata una bicicletta bianca.

Terzi: "Un intervento di grande importanza"

"La nuova rotonda è un intervento di grande rilevanza - commenta l'assessore Terzi - perché riqualifica un tratto cruciale della viabilità cremasca e lombarda, considerando che la Bergamina è un'importante direttrice di interesse interprovinciale che collega il Cremasco con la Bassa Bergamasca. L'incrocio tra questa strada provinciale e due arterie comunali presentava problematiche notevoli e ha visto verificarsi tragedie come quella di Alessia. Abbiamo accolto l'istanza territoriale attivandoci per recuperare le risorse necessarie, a tutela dei cittadini. Abbiamo mantenuto l'impegno preso".

Regione Lombardia ha cofinanziato l'infrastruttura con 300mila euro su un totale di 500mila, mentre i restanti 200mila euro sono stati erogati dal Comune di Agnadello. La Provincia di Cremona si è occupata di progettazione, espropri e direzione lavori.