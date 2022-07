Inaugurata la nuova "Casa dell'acqua"

Questa mattina, mercoledì 27 luglio, è stata inaugurata a Pandino la nuova casa dell’acqua denominata “Fonte Viscontea”, in via Ada Negri, all’angolo con via Roma.

Casa dell'acqua in via Negri

Il punto H2O realizzato da "Padania acque" erogherà di acqua naturale e gasata gratuita a tutta la popolazione per i primi sei mesi poi, in accordo con i sindaci della provincia di Cremona, verrà presa una decisione in merito al costo dell’erogazione che sarà uniformato in tutti i Comuni del territorio. E' stata inaugurata questa mattina dal sindaco Piergiacomo Bonaventi insieme al vice Riccardo Bosa e all'assessore all'Urbanistica e Lavori pubblici Francesco Vanazzi.

Installata una telecamera

Per prevenire il manifestarsi di abusi impropri sull’approvvigionamento dell’acqua o danneggiamenti è stata ovviamente posizionata idonea videosorveglianza.

"Confidiamo nell’educazione e nel senso civico di tutti affinché un bene prezioso come quello dell’acqua non venga sprecato - ha spiegato Vanazzi - soprattutto in questi momenti che hanno dimostrato a tutti quanto anche il nostro territorio possa andare incontro a carenze idriche".

Alla cerimonia anche i ragazzi del campus estivo

Dopo il taglio del nastro da parte del primo cittadino e la benedizione da parte di don Angelo Ferrari alla presenza del presidente di "Padania Acque" Cristian Chizzoli e del direttore generale Alessandro Lanfranchi , è stato invitato un gruppo di ragazzi che sta frequentando il campus estivo al centro sportivo Blu Pandino, proprio per trasmettere il messaggio dell’importanza dell’acqua. Per loro in dono una borraccia con cui hanno potuto attingere acqua dal nuovo erogatore ed essere testimonial dell’iniziativa.